Fenerbahçe 1-2 Başakşehir / Maç özeti ve golleri

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Kadıköy'de oynanan mücadelenin 90 dakikalık normal süresi, Fernandes ve Valencia'nın attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatmalara giden mücadelenin 90+6. dakikasında Gulbrandsen'in attığı golle bir kez daha öne geçen Başakşehir, Fenerbahçe'ye gol şansı vermedi ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunmacısı Lemos, müsakanın 45. dakikasında kırmızı kart görürken sarı lacivertli ekip uzun süre 10 kişi mücadele etti.

Maçtan önemli anlar:

21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45 3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Epureanu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada ceza sahası önünde Cisse ile duvar pası yapan Szalai'nin ceza yayından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda, barajı geçen top yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Osayi-Samuel'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Cisse orta sahada kafayla Valencia'nın önüne indirdi. Meşin yuvarlağı kaparak hızla ceza sahasına yönelen Valencia, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve skoru eşitledi: 1-1.

88. dakikada Giuliano'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası dışından sert şutunda Harun Tekin meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

96. dakikada Medipol Başakşehir'in ikinci golü geldi. Crivelli'nin uzun topuna hareketlenen Gulbrandsen meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına girmek üzereyken doğrudan kaleye gönderdi ve Harun Tekin'in üstünden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

108. dakikada soldan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Harun Tekin topu kurtardı.

117. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Volkan Babacan topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı ve turuncu-lacivertli ekip kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, son oynadığı karşılaşmaya göre 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yedeğe çekildi.

Teknik direktör Erol Bulut, kupa maçında bu oyuncuların yerine Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Papiss Cisse'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında sahaya Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam ve Cisse ilk 11'iyle çıktı.



Gökhan Gönül, 59 gün sonra sahada



Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, 59 gün sonra sarı-lacivertli formayla bin resmi maçta süre aldı.

Son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen Gökhan Gönül, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.



Mesut Özil yedek kulübesinde



Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde oynanan Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Mesut Özil, toplam 40 dakika süre aldığı bu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.

Lemos, 4 maç sonra oynadı



Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Son olarak ligin 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 25 yaşındaki stoper, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

Fenerbahçe'de 5 eksik



Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli sebeplerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ise kupa müsabakasında riske edilmedi.

Filip Novak da ağrıları bulunduğu gerekçesiyle 21 kişilik kadroda yer almadı.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, müsabakayı tribünden takip etti.

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