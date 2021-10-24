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Fenerbahçe 1-2 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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Fenerbahçe 1-2 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Goller Emre Akbaba, Serdar Dursun ve Efkan'dan geldi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflarFenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
Fenerbahçe-Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Alanyaspor, 75. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken yanıt 80. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Son sözü ise 90+3. dakikada Efkan söyledi ve takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kaybeden sarı-lacivertliler 19 puanla zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Alanyaspor'un puanı ise 20 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Pelkas'ın ortasında penaltı noktası civarında topu göğsüyle yumuşatan Serdar Dursun'un sol ayağıyla dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

12. dakikada ön alanda yaptığı baskı sonucu topu kazanan Gustavo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un yerden plasesinde, kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Tisserand'ın sağdan ortasına ceza sahası içinde Fatih Aksoy ayak koyarken, meşin yuvarlak yan ağlara temas ederek kornere çıktı.

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38. dakikada sağdan Nazım Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

75. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

80. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Novak'ın ceza sahası içi sol çaprazdan ortasına Serdar Dursun'un altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

89. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mesut Özil'in sağdan ortasında kaleci Serkan Kırıntılı'dan seken top Szalai'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta Juanfran'a çarpan top kornere çıktı.

90 3. dakikada Aytemiz Alanyaspor ikinci golü buldu. Candeias'ın sağdan kullandığı kornerde Milunovic'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda seken topu arka direkte yine kafa vuruşuyla tamamlayan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke Özer, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Zajc, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

 

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