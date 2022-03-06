Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, 22. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 71. dakikada Mija Zajc kaydetti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 18. dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Nwakaeme'nin 84. dakikadaki vuruşunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından 5 maçlık galibiyet serisi biten Trabzonspor puanıonı 67'ye çıkardı ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra puan kaybeden Fenerbahçe ise puanını 47'ye çıkardı.

TRABZONSPOR'UN KADIKÖY'DEKİ HASRETİ 25 YILA ÇIKTI

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Fenerbahçe'yi Kadıköy'de lig maçında son olarak Ağustos 1997'de mağlup eden Trabzonspor'un bu alandaki hasreti 25 yıla çıktı. Sarı-lacivertli takım, son 25 lig maçında rakibine evinde mağlup olmadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Fenerbahçe, kurduğu baskı sonrasında topu kazanırken, meşin yuvarlak sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ta kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan şutunda Uğurcan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada hakem Zorbay Küçük, VAR uyarısı sonrasında İrfan Can’ın Siopis’e yaptığı hareketi izledi ve bu futbolcuya direkt kırmızı kart göstererek oyun alanının dışına gönderdi.

22. dakikada Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Abdülkadir, soldan ceza sahasına girip penaltı noktasına çevirdi. Zajc’a çarpan top boşta kalırken, Nwakaeme düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

35. dakikada Crespo’nun sağdan yaptığı ortada arka direkte Szalai kafayı vurdu. Uğurcan’ın çıkardığı top Serdar Dursun’un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda Ahmetcan kafayla çizgiden çıkarırken, Zajc’a çarpan top auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius’un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme’de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc’ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

84. dakikada Abdülkadir’in pasında Serdar’dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

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Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahattin Duran xx, Deniz Caner Özaral xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi xxx, Serdar Aziz xxx, Kim Min-jae xxx, Attila Szalai xxx, Crespo xx, Zajc xxx (Ozan Tufan dk. 90+2 ?), Mert Hakan xxx (Mesut dk. 85 ?), Rossi x (Pelkas dk. 65 x), İrfan Can ?, Serdar Dursun xx (Berisha dk. 65 x)

Yedekler: Berke, Sosa, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ahmetcan xx, Denswil xx, Puchacz x, Abdülkadir x, Siopis xx (Koussai dk. 87 ?), Visca xx, Nwakaeme xxx (Berat dk. 87 ?), Bakasetas xx (Koita dk. 87 ?), Cornelius x (Djaniny dk. 65 xx)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Trondsen, Yusuf, Yunus, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor), Zajc (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Crespo, Berisha (Fenerbahçe)

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SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK



Fenerbahçe’de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi.

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MESUT ÖZİL YEDEK



Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, hastalık ve sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken, 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 10 Ocak’ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Mesut Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı. Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.



TARAFTARLARDAN DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu’nu tamamen doldururken, takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.



ABDULLAH AVCI’DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fraport TAV Antalyaspor’a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11’ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo’nun yerine Ahmetcan Kaplan’a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres’e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür’e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme’ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius’a forma verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.



TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK



Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, önemli karşılaşma öncesinde kadroda yer almadı.