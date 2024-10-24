Fenerbahçe 1-1 Manchester United (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Manchester United, 15. dakikada Christian Eriksen'in golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin eşitlik sayısını 49. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Kadıköy'de daha baskın oynamasına rağmen 1 puana razı olan Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. Üç maçta üç beraberlik alan Manchester United ise 3 puana çıktı.

FENERBAHÇE 1-1 MANCHESTER UNITED

GOL: 15' Eriksen, 49' En-Nesyri

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Mazroui, Ugarte, Eriksen, Garnacho, Rashford, Zirkzee

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fred'in pasında defansın arkasına sarkan Bright Osayi-Samuel'in topla ilerleyip ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

15. dakikada Alejandro Garnacho'nun sol kanattan ceza sahası içine girip yerden pasında topu alan Noussair Mazraoui bekletmenden pasını Joshua Zirkzee'ye aktardı. Zirkzee'nin kontrol ettikten sonra pasında topla buluşan Christian Eriksen'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Marcus Rashford rakiplerini geçip kale önünden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

23. dakikada Fred'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Sebastian Szymanski ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Pozisyonun devamında kaleci Andre Onana'dan seken topu kale önünde Dusan Tadic boş kaleye tamamlamak istedi fakat Manuel Ugarte son anda araya girdi.

37. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Andre Onana meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Tadic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ise En-Nesyri'nin yine kafa vuruşunda kaleci Onana bu sefer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada Allan Saint-Maximin’in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada Bright Osayi-Samuel’in ceza sahası içi sol tarafında ikili mücadele sonrası yerde kalmasına itiraz eden Jose Mourinho’ya hakem Clement Turpin direkt kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Noussair Mazraoui’nin ceza yayının sol tarafından vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Christian Eriksen’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Matthijs de Ligt’ın kafa vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Alejandro Garnacho’nun ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dominik Livakovic’te kaldı.