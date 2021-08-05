Fenerbahçe 1 - 1 Dinamo Kiev (Hazırlık maçı özeti ve golleri)
Hazırlık maçında Dinamo Kiev'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, son hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Dinamo Kiev 28. dakikada Lednev ile öne geçti. Fenerbahçe bu gole yanıtı, 63. dakikada Mesut Özil'in asisti sonrası Pelkas'ın golüyle verdi.
DÖRT FUTBOLCU 90 DAKİKA OYNADI
Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Dinamo Kiev'e karşı 90 dakika görev yaptı.
Sarı-lacivertliler ikinci yarıda 7 oyuncu değişikliğine giderken, teknik direktör Pereira, Altay, Szalai, Tisserand ve Novak'a 90 dakika görev verdi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlığı sebebiyle tedavisine devam edilen Sosa'nın yanı sıra Caulker, Dirar, Lemos ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.
KAPTAN GUSTAVO
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçına Luiz Gustavo kaptan olarak çıktı.
Brezilyalı futbolcu, takımın birinci kaptanı olarak belirlendi.
LUCESCU SAHA KENARINDA YER ALMADI
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında saha kenarında yer almadı.
76 yaşındaki teknik adam soğuk algınlığı sebebiyle kulübede bulunmazken, Ukrayna temsilcisi, yardımcı antrenör Emil Karas yönetiminde sahada yer aldı.