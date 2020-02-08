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Spor Arena
Haber Giriş: 08.02.2020 - 19:24,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | Maçın özeti ve golleri

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Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | Maçın özeti ve golleri

Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin tek golünü 53. dakikada Max Kruse penaltıdan kaydetti. Alanyaspor'un golü ise 29. dakikada Cisse'den geldi. Akdeniz ekibi, 61. dakikada Cisse ile penaltı kaçırdı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 38 oldu. Alanyaspor'un puanı ise 39'a yükseldi.

Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Hakemler: Ümit Öztürk *, İbrahim Çağlar Uyarcan *, İbrahim Bozbey *.

VAR: Serkan Tokat *.

Fenerbahçe: Altay **, Isla **, Serdar Aziz **, Jailson **, Dirar * (83' Ferdi **), Ozan **, Luiz Gustavo **, Tolga * (46' Deniz Türüç **), Kruse **, Garry Rodrigues 0 (90+2' Mevlüt ?), Muriqi **.

Alanyaspor: Marafona **, Onur **, Welinton **, Caulker **, N'Sakala **, Salih Uçan * (46' Ceyhun **), Siopis **, Efecan ** (71' Mustafa Pektemek *), Bakasetas ** (80' Musa *), Djalma Campos **, Cisse **.

Sarı kartlar: 27' Altay, 90+3' Jailson, 90+5' Serdar Aziz (Fenerbahçe); 23' Welinton, 32' Salih Uçan, 35' Marafona, 52' Siopis (Alanyaspor).

Goller: 53' Kruse Pen. (Fenerbahçe); 29' Cisse Pen. (Alanyaspor).

Maçın adamı: Siopis! Kora kor geçen maçta Alanyaspor adına orta alanda basmadık yer bırakmadı.

Orta alanda ayakta durarak maça giriş yapan Alanyaspor, Fenerbahçe'nin önceki iç saha maçlarına nazaran iştahlı maç başlangıcı yapmasını engelledi.

Sarı-lacivertlilerde bireysel yetenekler ön plana çıkmalıydı, Max Kruse biraz kıpırdandı ama Jailson'un eline çarpan topta kazanılan penaltıyla Akdeniz ekibi 29'da 1-0 öne geçti. Kaleci Altay, Cisse'nin ilk atışını çıkardı fakat çizgi ihlali gerekçesiyle tekrar yapıldı, Senegalli ikincide hata yapmadı. Yenilen gol sonrası daha istekli bir Fenerbahçe izledik ancak ilk yarı skoru değişmedi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Fenerbahçe'ydi ve 53'te Kruse'nin penaltıdan attığı golle maça denge geldi. 1-1 sonrası baskıyı arttıran sarı-lacivertliler, savunmalarının arkasında boşluk verince Djalma Campos, Alanyaspor adına bir penaltı daha aldı. Cisse, 61'de topu direğe nişanlandı. Maçın geri kalan bölümü orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Birçok da tartışmalı pozisyon oldu. Hakem Ümit Öztürk ile VAR'daki Serkan Tokat sürekli iletişim halindeydi, Kadıköy'de taraflar 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı.

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Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | Maçın özeti ve golleri

 

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Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | Maçın özeti ve golleri

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