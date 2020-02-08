Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor | Maçın özeti ve golleri

Spor Arena / Cengiz İZMİTLİ - Hakemler: Ümit Öztürk *, İbrahim Çağlar Uyarcan *, İbrahim Bozbey *.

VAR: Serkan Tokat *.

Fenerbahçe: Altay **, Isla **, Serdar Aziz **, Jailson **, Dirar * (83' Ferdi **), Ozan **, Luiz Gustavo **, Tolga * (46' Deniz Türüç **), Kruse **, Garry Rodrigues 0 (90+2' Mevlüt ?), Muriqi **.

Alanyaspor: Marafona **, Onur **, Welinton **, Caulker **, N'Sakala **, Salih Uçan * (46' Ceyhun **), Siopis **, Efecan ** (71' Mustafa Pektemek *), Bakasetas ** (80' Musa *), Djalma Campos **, Cisse **.

Sarı kartlar: 27' Altay, 90+3' Jailson, 90+5' Serdar Aziz (Fenerbahçe); 23' Welinton, 32' Salih Uçan, 35' Marafona, 52' Siopis (Alanyaspor).

Goller: 53' Kruse Pen. (Fenerbahçe); 29' Cisse Pen. (Alanyaspor).

Maçın adamı: Siopis! Kora kor geçen maçta Alanyaspor adına orta alanda basmadık yer bırakmadı.

Orta alanda ayakta durarak maça giriş yapan Alanyaspor, Fenerbahçe'nin önceki iç saha maçlarına nazaran iştahlı maç başlangıcı yapmasını engelledi.

Sarı-lacivertlilerde bireysel yetenekler ön plana çıkmalıydı, Max Kruse biraz kıpırdandı ama Jailson'un eline çarpan topta kazanılan penaltıyla Akdeniz ekibi 29'da 1-0 öne geçti. Kaleci Altay, Cisse'nin ilk atışını çıkardı fakat çizgi ihlali gerekçesiyle tekrar yapıldı, Senegalli ikincide hata yapmadı. Yenilen gol sonrası daha istekli bir Fenerbahçe izledik ancak ilk yarı skoru değişmedi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Fenerbahçe'ydi ve 53'te Kruse'nin penaltıdan attığı golle maça denge geldi. 1-1 sonrası baskıyı arttıran sarı-lacivertliler, savunmalarının arkasında boşluk verince Djalma Campos, Alanyaspor adına bir penaltı daha aldı. Cisse, 61'de topu direğe nişanlandı. Maçın geri kalan bölümü orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Birçok da tartışmalı pozisyon oldu. Hakem Ümit Öztürk ile VAR'daki Serkan Tokat sürekli iletişim halindeydi, Kadıköy'de taraflar 1'er puanla yetinmek zorunda kaldı.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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