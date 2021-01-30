Fenerbahçe 1-0 Rizespor (Maçın özeti)

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 45+1. dakikasında Valencia'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu ve devreye Fenerbahçe 1-0 önde girdi. Gol ise Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'a yazıldı.

Rizespor, 87. dakikada Fabricio'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 8 maça çıkan sarı-lacivertlilerin puanı 45'e yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi. Rizespor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.

45 1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-0

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında altıpasın önünde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada yarı sahasından aldığı topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar süren Michalak'ın sol çaprazdan şutunda, Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

77. dakikada Soderlund ile yaptığı verkaçla altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Samudio'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Djokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio