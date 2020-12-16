Fenerbahçe 1-0 Karacabey Belediyespor / Maçın özeti ve golü

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Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Emre Kargın'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti ve turu getiren golü Onur Özcan kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Sosa (Dk. 46 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Novak, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 30 Oytun Özdoğan), Thiam (Dk. 72 Cisse)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Dk. 61 Sefa Durmuş), Abdullah Aydın (Dk. 72 Alper Karaman), Berk Ali Nizam (Dk. 88 Gökhan Erdöl), Ömer Çetinbaş

Gol: Dk. 11 Onur Özcan (Kendi Kalesine) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 28 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 76 Cisse, Dk. 83 Oytun Özdoğan, Dk. 90 1 Ozan Tufan, Dk. 90 2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 84 Sergen İlhan (Karacabey Belediyespor)

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İLK YARI)

2' Karacabey Belediyespor rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı. Kale alanına doğru ortalanan topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

4' Fenerbahçe sol kanattan Thiam'la atak geliştirdi. Son çizgiye inmek isteyen Thiam'ı Karacabey Belediyespor savunması durdurdu.

6' Fenerbahçe rakip sahada yoğun baskıyla Karacabey Belediyespor'un topla rahat çıkmasına izin vermiyor.

10' Hasan'ın ceza alanı dışından şutunda Altay köşeye giden topu kornere çeldi.

11' GOL! Fenerbahçe Onur'un kendi kalesine attığı golle öne geçiyor. Nazım'ın sağdan yaptığı ortada Onur ön direkte topa dokundu. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

19' Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top üstten dışarı gitti.

21' Mert Hakan'ın sağdan ortasında Thiam yatarak kafayı vurdu, top kaleci Veysel'de kaldı.

24' Ömer Faruk'un sağdan getirip verdiği topu Thiam ceza alanında kontrol edip vurdu. Top dışarı gitti.

28' KIRMIZI KART! Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan topta ceza alanını terk eden Altay, rakibin topa müdahalesi sonrası topu elle kesti. Hakem Altay'a kırmızı kart çıkardı.

29' Altay'ın kırmızı kartı sonrası Ömer Faruk kenara geldi, kaleci Oytun oyuna dahil oldu.

38' Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra maçtaki tempo düşmüş durumda.

40' Pelkas'ın sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

43' Karacabey Belediyespor tehlikeli geldi! Abdullah Dijlan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

45+2' Dijlan'ın dağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gelen topu Oytun son anda kornere çeldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR (İKİNCİ YARI)

46' İkinci yarı başladı. Kasığında hafif sertleşme hisseden Jose Sosa kenarda, Ozan Tufan ikinci yarıya başladı.

48' Pelkas'ın pasında Thiam karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ama ofsayt bayrağı havada. Pelkas geç kaldı pası vermekte.

53' Nazım'ın sağdan yerden ortasında kaleci Veysel, Thiam'dan önce topu kontrol etti.

58' Savunma arkasına atılan topa Ömer hareketlendi ama vuruşu iyi değil. Ofsayt bayrağı da havada.

63' Thiam'ın ara pasında Pelkas savunma arkasına sarkıp topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

73' Fenerbahçe 10 kişi mücadele etmesine rağmen oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

82' Fenerbahçe'de kaleci Oytun, zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

84' Sergen'in sağ çaprazdan şutunda Oytun topu iki hamlede kontrol etti.

89' Pelkas'ın sol köşe gönderine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan auta gitti.

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