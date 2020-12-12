Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti ve golleri)
Fenebrahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 23 puanda kalan sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de 3 maç üst üste kaybetti.
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı.
Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf'un kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte 23 puanda kalan sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de 3 maç üst üste kaybetti.
Fenerbahçe, daha önce evinde Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 mağlup olmuştu.
Yeni Malatyaspor'un ligdeki yenilmezlik serisi ise 4 maça yükseldi.
ADEM BÜYÜK'ÜN İLK GOLÜ
Adem Büyük ise kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 16. maçta ilk golünü kaydetti
Umut Bulut, Türkiye kariyerinde forma giydiği beş kulübün formasıyla da Fenerbahçe'ye gol atmış oldu
MAÇTAN DAKİKALAR
6' Tetteh ceza sahasında Tisserand'ın faulüyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
9' Adem Büyük topu ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere yolladı
19' Acquah'ın içeriye doğru yükselttiği topa Tetteh kafayı vurdu, şutunu Altay kurtardı.
22' Sol kanattan Kubilay'ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu
28' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Ertaç yumruklayarak uzaklaştırdı.
39' Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
48' Sol kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Youssouf topu ağlarla buluşturdu
63' Fenerbahçe'de Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta gitti.
81' Cisse'nin ceza sahasının solundan uzak köşeye çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Hadebe, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut
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