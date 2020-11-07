Fenerbahçe 0-2 Konyaspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Konyaspor, 67. dakikada Jevtovic'in kaydettiği golle öne geçti. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Kravets çıktı ve farkı 2ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 17 puanda kaldı. Konyaspor'un puanı ise 9'a yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13' Fenerbahçe'de Gökhan sağ kanattan son çizgiye inip içeri topu çevirdi ama öncesinde top auta çıkmıştı.

23' Fenerbahçe'de Ozan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu yandan dışarı gitti.

26' Savunma arkasına sızan Milosevic'in aşırtma vuruşunu kaleci Altay kurtarmayı başardı!

31' Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortasına ceza sahasında çok şık bir aşırtma vuruş yapan Pelkas'un şutu uzak köşeden ağlarla buluştu

34' Hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrası Dimitris Pelkas'ın golü öncesi Valencia'nın topu elle aldığı kararını verdi.

37' Konyaspor'da Kravets ceza sahasının solunda topla buluştu, şut açısı aradı, ama bulamayınca ardından araya giren Serdar'a faul yaptı.

58' Valencia'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa altıpastan Perotti gelişine vurdu, araya giren savunma tehlikeyi önledi.

59' Ceza sahasının sağında topla buluşan Samatta'nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı!

62' Sarı-lacivertliler yakaladığı hızlı hücum fırsatını iyi değerlendiremedi ve Gustavo'nun ceza sahasından çektiği şutu savunmaya çarpıp kornere gitti

67' Sol kanattan yapılan ortayı ceza sahasının sağında Caner'in üzerinden yükselip içeri indiren Shengelia'nın pasına gelişine harika bir vole vuruşu yapan Jevtovic'in şutu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu

77' Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kravets, ceza sahasının solunda topla buluştu, vuruşu ağları havalandırdı

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Kerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets