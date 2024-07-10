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Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split (Maç özeti)

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Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 21:50

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

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Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Merkur Arena'da oynanan maçı Hırvatistan ekibi 1-0 kazandı. Hajduk Split'in golünü 85. dakikada Bruno Durdov kaydetti.

Rakibi Hajduk Split karşısında hücumda etkili oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda Dzeko, Krunic ve Fred’le bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. Dengeli geçen ikinci yarının 85. dakikasında Bruna Durdov’la öne geçen Hırvatistan ekibi, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho müsabakaya; Dominik Livakovic, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Bright Osayi-Samuel, Bartuğ Elmaz, Fred, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Edin Dzeko ilk 11’iyle başladı. Mourinho ikinci yarıda ise Yusuf Akçiçek, Emre Mor, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat, Miguel Crespo, Yiğit Efe Demir, Miha Zajc, Umut Nayir, Luan Peres görev verdi.
Fenerbahçe, Avusturya kampında bir hazırlık maçı daha oynayacak. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split (Maç özeti)

MAÇTA GERGİNLİK

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçeli Djiku ile Hajduk Split'ten Marko Livaja arasında gerginlik yaşandı. Futbolcuların araya girmesiyle çok büyümeyen gerginlik sonrası iki futbolcu da sarı kart gördü.

Gerginlik sonrası Jose Mourinho ile Hajduk Split teknik direktörü Gennaro Gattuso da sahaya girerek oyuncularını uyardı.

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Fenerbahçe 0-1 Hajduk Split (Maç özeti)

FENERBAHÇE 0-0 HAJDUK SPLIT

İlk yarı sonucu: 0-0

FENERBAHÇE İLK 11: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko.

 

 

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