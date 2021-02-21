Fenerbahçe 0-1 Göztepe (Maçın özeti)

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Halil Akbunar ile öne geçen Göztepe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Fenerbahçe ikinci yarıda fırsatları değerlendiremedi ve Göztepe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci iç saha maçını kaybeden Fenerbahçe 51 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü. Göztepe ise puanını 32'ye yükseltti.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1- Galatasaray - 54 puan

2- Beşiktaş - 51 puan(-1)

3- Fenerbahçe - 51 puan

4- Trabzonspor - 48 puan

28 YIL SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe, 28 yıl sonra ilk kez, Kadıköy'de bir sezonda 5 maç birden kaybetti.

İşte o maçlar;

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor

Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Göztepe

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut, Thiam, Osayi, Valencia

Göztepe: İrfancan, Burekovic, Alpaslan, Atınç, Murat, Soner, Obinna, Diabate, Halil, Ndiaye, Jahovic

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