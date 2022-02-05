Fenerbahçe 0-1 Başakşehir (Maçın özeti)

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise 61. dakikada Berkay kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 37 puanla lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kaldı.
Son 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Başakşehir ise galibiyet hasretine son vererek 37 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18’inci dakikada soldan Hasan Ali’nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla uluşan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta gitti.
27’nci dakikada İrfan Can’ın ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas’ın dar açından vuruşunda kaleci Volkan Babacan topa 2 hamlede sahip oldu.
32’nci dakikada Fenerbahçe savunmasından dönen topla ceza sahası dışında buluşan Tolga Ciğerci’nin sert şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35’inci dakikada sağ kanattan Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Duarte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke’de kaldı.
47’nci dakikada Berisha’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
61’inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+5’inci dakikada Okaka’nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gulbrandsen’in vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka