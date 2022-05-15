Fenerbahçe 0-0 VavaCars Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Volkan Demirel'in takımı, Fenerbahçe'nin iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme hakkını garantileme şansını kaçırdı. Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Karagümrük'ün puanı ise 57 oldu.

Son hafadaki ikincilik yarışına Fenerbahçe 70, Konyaspor 67 puanla girecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Nazım Sangare’nin kaptığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Osayi-Samuel’in kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.



23’üncü dakikada Caner Erkin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Borini’nin kafa vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



33’üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano’da kaldı.



38’inci dakikada İrfan Can’ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



40’ıncı dakikada Pesic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Altay’ın son anda dokunduğu meşin yuvarlak kornere gitti.



İlk yarı 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.



54’üncü dakikada Rossi, soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasında Osayi-Samuel’e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



64’üncü dakikada ceza sahası içinde Zajc’ın pasında topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.



68’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel’in vuruşunda kaleci Viviano ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çeldi.



90’ıncı dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Gustavo, topa gelişine sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano topu kornere çeldi.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi; Zajc, Gustavo, Osayi, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

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VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa