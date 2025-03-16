Fenerbahçe 0-0 Samsunspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Kadıköy'de oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Samsunspor, 75. dakikada Mouandilmadji'nin gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Sarı-lacivertliler, kalan dakikalarda bulduğu net fırsatlardan yararlanamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu hafta oynanan maçların ardından 62 puanlı Fenerbahçe'yle olan puan farkını 1 maç fazlasıyla 9'a çıkarmış oldu. Samsunspor'un puanı ise 51 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çıkardı.

36. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Skriniar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius.