Fenerbahçe 0-0 Lyon (Avrupa Ligi maçı özeti)

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz girildi.

Mücadelenin 55. dakikasında Fenerbahçe, En-Nesyri ile golü buldu ancak hakem Simone Sozza, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret etti ve golü iptal etti.

Kalan dakikalarda da başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 9 yapan Fenerbahçe, turu garantilemeyi son haftaya bıraktı. Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Fenerbahçe son hafta deplasmanda Midtylland ile karşılaşırken, Lyon evinde Ludogorets'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü’yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku’nun müdahalesiyle kornere gitti.

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27. dakikada Cherki’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze’nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

35. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

39. dakikada kaleci Lucas Perri’nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü’nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi

62. dakikada Mikautadze’nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde Alexandre Lacazette topu kontrol etti. Lacazette'in ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

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65. dakikada Said Benrahma’nın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

66. dakikada Niakhate’nin pasında topu alan Cherki’nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Alexandre Lacazette'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

83. dakikada Allan Saint-Maximin’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Edin Dzeko’nun kale önünde vuruşunda kaleci Lucas Perri, meşin yuvarlağı kurtardı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri

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Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze.