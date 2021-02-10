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GeriFutbol Fenerahçe'de Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Fenerahçe'de Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

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Fenerahçe'de Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalıştı.
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Fenerbahçe'de Lemos, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de Lemos, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT’in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Uruguaylı Başakşehir maçının 43. dakikasında rakibine direkt yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

 

Fenerahçede Lemos, tedbirli olarak PFDKya sevk edildi

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