Fenerahçe'de Lemos, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos sahada özel program dahilinde bireysel çalıştı.

Fenerbahçe'de Lemos, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu PAOLO MAURICIO LEMOS MERLADETT’in 09.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



Uruguaylı Başakşehir maçının 43. dakikasında rakibine direkt yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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