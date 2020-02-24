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Futbol
Haber Giriş: 24.02.2020 - 18:18,Son Güncelleme:/

Fenerabahçe'de Max Kruse'den derbi yorumu: "Üzgünüm"

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Fenerabahçe'de Max Kruse'den derbi yorumu: "Üzgünüm"
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Galatasaray mağlubiyeti hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Max Kruse, Galatasaray'a 3-1 mağlup olmalarını değerlendirdi.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Max Kruse, "Kötü gece için üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz ve unutulmasını sağlayamayız ama geri dönmek için, kulüp için, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vereceğiz" dedi.

Max Kruse derbi maçında takımının tek golünü kaydetti. 31 yaşındaki yıldız, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 18 Süper Lig maçında takımına 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.

Fenerabahçede Max Kruseden derbi yorumu: Üzgünüm

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