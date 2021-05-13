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GeriFutbol Fenebahçe'ye Kayserispor maçı öncesi 3 müjde birden! Altay Bayındır...
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Fenebahçe'ye Kayserispor maçı öncesi 3 müjde birden! Altay Bayındır...

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Fenebahçe'ye Kayserispor maçı öncesi 3 müjde birden! Altay Bayındır...

Süper Ligin 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ikinci bölümde ise yenilenme çalışması yaptı.

Sakatlıkları sona eren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Fenebahçeye Kayserispor maçı öncesi 3 müjde birden Altay Bayındır...

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