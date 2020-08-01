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Haber Giriş: 01.08.2020 - 13:15,Son Güncelleme:

Fenebahçe Alpaslan Öztürk'le anlaştı | Son Dakika Transfer Haberleri

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Fenebahçe Alpaslan Öztürk'le anlaştı | Son Dakika Transfer Haberleri
Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Mossoro.
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Fenerbahçe, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Sarı lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Novak'ın ardından bir ismi daha kadrosuna katma hazırlığında. İşte Emre Belözoğlu'nun yeni hamlesi... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi...

Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan'ı renklerine bağladı. Ajansspor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, İzmir ekibinde yeniden çıkış yapan 27 yaşındaki stoper için Göztepe ile de el sıkıştı. Transferin önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Kadro derinliği oluşturmak ve rotasyonda kullanmak üzere düşünülen Alpaslan, bu sezon çoğu penaltıdan olmak üzere, 7 gole imza koyarak da dikkat çekti.
Üç ayrı pozisyonda oynayabilir

Belçika doğumlu gurbetçi futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi. Oyuncu, ihtiyaç halinde ön liberoda ve merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor. Oyuncu tüm kariyeri boyunca ise 202 maçta 19 gol ve 7 asistle oynadı.

Fenerbahçe, daha önce Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile de anlaşmıştı.

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Fenebahçe Alpaslan Öztürkle anlaştı | Son Dakika Transfer Haberleri

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