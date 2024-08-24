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Felix Uduokhai, Beşiktaş'a çok yakın!

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#Transfer#Beşiktaş#Felix Uduokhai
Felix Uduokhai, Beşiktaşa çok yakın
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:00

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yapmak için mutlu sona çok yakın. Siyah beyazlılar Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu’nun ardından, stoper mevkisini Augsburg forması giyen Felix Uduokhai ile güçlendirecek.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, 26 yaşındaki Alman futbolcunun transfer görüşmelerini yapmak için Almanya’ya gitti.

DAHA ÖNCE İSTANBUL'A GELİP TESİSİ GEZMİŞTİ

SKY DE’nin haberine göre; Beşiktaş, transfer için Ausburg’la 4-5 milyon euro + bonus karşılığında anlaşma sağladı. Haberde, Uduokhai’nin Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı, bir aksilik olmazsa pazartesi veya salı günü sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

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Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul’a gelerek Nevzat Demir Tesisleri’ni gezmiş, ancak o dönem görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı. 2020’den bu yana Augsburg forması giyen ve sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 124 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Felix Uduokhai kimdir?

Doğum tarihi: 9 Eylül 1997

Doğum yeri: Annaberg-Buchholz (Almanya)

Boy: 1.93

Piyasa değeri: 7 milyon euro

Oynadığı kulüpler: 1860 Münih, Wolfburg, Augsburg

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#Transfer#Beşiktaş#Felix Uduokhai

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