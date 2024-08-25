Felix Uduokhai, Beşiktaş için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati...

Haberin Devamı

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Felix Uduokhai, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga’da 33 maçta görev yaparken, 2 gollükte katkı sağladı.