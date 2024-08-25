×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Felix Uduokhai, Beşiktaş için yola çıktı! İstanbul'a geliş saati...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Transfer#Felix Uduokhai
Felix Uduokhai, Beşiktaş için yola çıktı İstanbula geliş saati...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 14:41

Beşiktaş, Augsburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai’nin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Felix Uduokhai, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga’da 33 maçta görev yaparken, 2 gollükte katkı sağladı.

Felix Uduokhai, Beşiktaşın yeni hava kuvvetleri komutanı olacak Transferin maliyeti belli oldu
Felix Uduokhai, Beşiktaş'ın yeni hava kuvvetleri komutanı olacak! Transferin maliyeti belli oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Felix Uduokhai

BAKMADAN GEÇME!