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Felipe Melo'ya veda edip ayrılığı açıkladılar

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Felipe Melo#Fluminense
Felipe Meloya veda edip ayrılığı açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 00:52

Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de futbol hayatını sürdüren 41 yaşındaki oyuncu Felipe Melo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Felipe Melo'nun Fluminense'nin ardından futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

Fluminense, 41 yaşındaki oyuncuya, "Üç sezon boyunca gösterdiği tüm özveri için teşekkür eder ve kişisel ve profesyonel hayatındaki bir sonraki adımlarında büyük başarılar dileriz" mesajıyla veda etti.

Felipe Melo, Fluminense formasıyla Copa Libertadores ve Sudamericana şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibinde toplamda 108 resmi maçta oynadı ve 3 kez ağları sarstı.

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#Transfer#Felipe Melo#Fluminense

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