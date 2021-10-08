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Felipe Melo'ya büyük şok! Tutuklama kararı sonrası tarihi finali kaçırabilir...

#Felipe Melo#Palmeiras#Copa Libertadores
Felipe Meloya büyük şok Tutuklama kararı sonrası tarihi finali kaçırabilir...

Copa Libertadores finalinde Flamengo ile karşılaşacak olan Palmeiras forması giyen Felipe Melo, tarihi maçın oynanacağı Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olduğu için finalde forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, takımı Palmeiras ile birlikte Copa Libertadores'te finale yükselmişti. Brezilya ekibi Palmeiras, 27 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bulunan Estadio Centenario'da yine Brezilya'dan Flamengo ile karşılaşacak.

FELIPE MELO FORMA GİYEMEYEBİLİR

Ocak 2017'den bu yana Palmeiras forması giyen Felipe Melo, Uruguay'da hakkında tutuklama kararı olduğu için tarihi finalde forma giyememe tehlikesiyle karşı karşıya.

Brezilya basınında yer alan haberlerde göre 2017 yılında Penarol ile Palmeiras arasında oynanan Copa Libertadores grup maçında çıkan olaylara karışan Melo, maç bitiminde hemen Brezilya'ya döndükleri için hukuki sürece dahil edilemedi. Bu sebeple 38 yaşındaki futbolcu için yakalama kararı çıkarıldı. Palmeiras ile kupa finali için ülkeye giriş yapması durumunda Melo'nun yakalanarak adli makamlara teslim edilebileceği ifade ediliyor.

SORUN ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

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Palmeiras yöneticilerinin, Felipe Melo ile ilgili durumu çözmek için gerekli bürokratik adımları attığı belirtildi.

Felipe Meloya büyük şok Tutuklama kararı sonrası tarihi finali kaçırabilir...

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#Felipe Melo#Palmeiras#Copa Libertadores