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Felipe Melo'nun yeni takımını duyurdular! Galatasaray derken...

#Felipe Melo#Galatasaray#Transfer
Felipe Melonun yeni takımını duyurdular Galatasaray derken...

Copa Libertadores şampiyonluğu sonrası Palmeiras'a veda eden 38 yaşındaki Felipe Melo'nun kariyerine Brezilya'da devam edeceği iddia edildi.

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Palmeiras ile art arda iki sezon Copa Libertadores'i kazanan Felipe Melo, dev zaferin ardından takımına veda etmişti. Palmeiras ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Melo'nun futbol kariyerine devam edeceği ve Fluminense ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Globo'nun haberine göre Felipe Melo, Fluminense ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Brezilya basını, Melo'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını iddia etmiş ancak başkan Burak Elmas böyle bir planlarının olmadığını söylemişti.

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