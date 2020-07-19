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GeriFutbol Felipe Melo'dan Selçuk İnan için duygusal paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Felipe Melo'dan Selçuk İnan için duygusal paylaşım!

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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, futbolu bırakan Selçuk İnan için duygusal paylaşımlar yaptı.

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, Göztepe maçı sonrası basın toplantısında sezon sonunda futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Selçuk İnan'ın emeklilik açıklaması sonrası Instagram'dan Selçuk için paylaşımlar yaptı.

Melo paylaşımınlarında; "Kaptanım seninle aynı formayı terletmek ve beraber kupalar kazanmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

2011-12 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Selçuk İnan, Felipe Melo ile iyi bir ikili olmuş ve Sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atmıştı.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in teknik ekibinde görev yapacak.

Felipe Melodan Selçuk İnan için duygusal paylaşım

Felipe Melodan Selçuk İnan için duygusal paylaşım

 

Felipe Melodan Selçuk İnan için duygusal paylaşım

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