Felipe Melo'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı!

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 19:29

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Felipe Melo, kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın doğum günün kutlaması dikkat çekti. Mert Hakan ise Brezilyalı futbolcunun söz konusu paylaşımına jet hızında yanıt verdi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın doğum gününü kutladı.

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brezilyalı şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe’ye büyük saygım var. Sahada rakibiz ama tarih boyunca rekabetimiz hep sürecek. Bu vesileyle büyük bir Felipe Melo hayranı olduğunu öğrendiğim Fenerbahçe kaptanına nice seneler dilerim."

MERT HAKAN'DAN CEVAP

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan ise Felipe Melo'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Mert Hakan, paylaştığı fotoğrafta 'hayranız sana' notunu düştü.

