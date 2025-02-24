Felipe Melo'dan derbi paylaşımı: 'Bugün savaş var!'

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Süper Lig'de 4 yıl Galatasaray forması giyen ve geçtiğimiz ay futbolculuk kariyerini noktalayan Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Melo, Galatasaraylı taraftarlara seslenerek, "Zırhınızı giydiniz mi? Bugün savaş var! En büyük Cimbom!" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

MELO'NUN GALATASARAY KARİYERİ

Felipe Melo, 4 sezonluk Galatasaray kariyerinde 154 resmi maça çıkarken 18 gol - 12 asist üretti.

Melo, sarı-kırmızılı takımda 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere 8 kupa kazandı.