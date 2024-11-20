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Felipe Melo'dan A Milli Takım'a Fatih Terim çağrısı: 'Çare Terim'

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#Felipe Melo#Fatih Terim#Türkiye
Felipe Melodan A Milli Takıma Fatih Terim çağrısı: Çare Terim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:51

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi'ndeki son maçında Karadağ deplasmanından 3-1 mağlubiyetle döndü ve A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını tepmiş oldu. Bu karşılaşmanın ardından eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun yaptığı Fatih Terim Paylaşımı ise gündem oldu.

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UEFA Uluslar B Ligi altıncı maçında ülkemiz, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Karadağ'ın tüm gollerini Nikola Krstovic atarken millilerimizin tek sayısını Kenan Yıldız kaydetti.

Grubun diğer maçındaysa Galler evinde İzlanda'yı 4-1 mağlup etti. Aldığı galibiyetin ardından puanını 12'ye yükselten Galler, A Milli Takımımızın Karadağ'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin sonucunda UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

MELO'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın bu maçtaki 11 tercihi ve oyuncu değişiklikleri epey eleştiri alırken Galatasaray'ın efsane orta sahalarından Felipe Melo'dan gündemi sarsacak bir paylaşım geldi.

Brezilyalı futbolcu Melo sosyal medya hesabından Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşarak: 'Çare Terim' ifadelerini kullandı.

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#Felipe Melo#Fatih Terim#Türkiye

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