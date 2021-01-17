Felipe Melo ve Johan Elmander'dan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a mesaj

Melo ve Elmander'in mesajları Galatasaray sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Felipe Melo'nun mesajı şöyle:

Beşiktaş - Galatasaray maçı çok önemlidir. Bu tür maçlar bir futbol maçından fazlasıdır. Futboldan daha fazlasını yapmalı, sahada hayatınızı ortaya koymalısınız. Çünkü kazanmalıyız. Tarih şunu gösteriyor ki Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır. Bu yüzden seyirci olmayacak olsa da oyuncular, orada olamayacak olan milyonlarca taraftar için oynamalılar. Galatasaray hayattır. O yüzden Galatasaray için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Haydi bastırın çocuklar.

Johan Elmander'in sözleri ise şu şekilde:

Maç için sizlere bütün iyi dileklerimi ve desteğimi sunmak istiyorum. Biliyorum bu bir deplasman maçı ama yine de takımın sizin desteğinize ihtiyacı var. Bu çok önemli. Şunu da eklemek istiyorum; taraftarımızın hala gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki ve dünyanın her yerindeki tüm Galatasaray taraftarlarından çok güzel mesajlar alıyorum. Derbi için takıma inanıyorum. Mister'a(Fatih Terim) en iyi dileklerimi sunmak isterim. Takımla birlikte harika işler yapıyor. Onunla çalıştığım için gurur duyuyorum. Mister Terim ile birlikte çalışan eski takım arkadaşlarıma ve herkese iyi şanslar diliyorum.

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