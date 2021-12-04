Felipe Melo, Palmeiras'tan resmen ayrıldı

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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı formayle birçok kupa kaldırarak taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, uzun süredir formasını giydiği Palmeiras'tan resmen ayrıldı.

Brezilya ekibinde 2017'den bu yana top koşturan Felipe Melo'nun kulüpten ayrıldığı açıklandı.

Palmeiras, 38 yaşındaki oyuncunun ayrılığını "Bir döngünün sonu değil, ebediyetin bir başlangıcı" sözleriyle duyurdu.

Melo, 2017 yılında Inter'den transfer olduğu Palmeiras'ta üst üste iki yıl Libertadores Kupası kazanarak kıtanın en büyüğü oldu.

Brezilyalı futbolcunun kariyerine devam etmesi beklenirken Flamengo ve Fluminense'nin oyuncuyla ilgilendiği söylentileri gündemde.

Öte yandan Melo'nun adı Galatasaray'la da anılırken bu iddialara sarı kırmızılı yönetimden yalanlama geldi.