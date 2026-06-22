×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Felipe Melo önerdi, Galatasaray sambacı yıldızı transfer gündemine aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Galatasaray#Felipe Melo
Felipe Melo önerdi, Galatasaray sambacı yıldızı transfer gündemine aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 17:11

Orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Felipe Melo'nun önerdiği Brezilyalı futbolcu Andre Trindade da Costa Neto'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de orta saha. Devre arası transfer döneminde ismi gündeme gelen futbolcular, bu yaz da listede yer almaya devam ediyor. Bu isimlerden biri, Wolverhampton forması giyen Andre.

Gözden KaçmasınGalatasaraya transferde kötü haber: Teklif reddedildiGalatasaray'a transferde kötü haber: Teklif reddedildi!Haberi görüntüle

KULÜBÜ 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Premier Lig’den düşen İngiliz ekibi, istenilen teklif geldiği sürece kadrosundaki her futbolcuyu satma kararı aldı. Wolverhampton'ın, 2024 yazında Fluminense’den 22 milyon euroya aldığı Brezilyalı futbolcu için beklentisi 25 milyon euro.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Felipe Melo önerdi, Galatasaray sambacı yıldızı transfer gündemine aldı

MELO CİDDİ ŞEKİLDE ÖNERDİ, G.SARAY 20 MİLYON EURO DÜŞÜNÜYOR

Haberin Devamı

Sarı kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri olmayan Andre için 20 milyon euro düşünüldüğü öğrenildi.

Felipe Melo’nun da 6 numara için ciddi şekilde önerdiği 24 yaşındaki futbolcu, yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Felipe Melo önerdi, Galatasaray sambacı yıldızı transfer gündemine aldı

PERFORMANSI

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geride kalan sezon 39 maçta 3 bin 122 dakika süre buldu. Andre, söz konusu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Felipe Melo önerdi, Galatasaray sambacı yıldızı transfer gündemine aldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer Haberleri#Galatasaray#Felipe Melo

BAKMADAN GEÇME!