Felipe Melo: 'Kadıköy'deki şampiyonluk her yıl kutlanmalı'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 19:29

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, 2012 yılında kazandıkları şampiyonluğun her sene kutlanması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Felipe Melo'nun sözleri;

Son düzlükteyiz, şampiyonluk yolunda gidiyoruz. O yüzden dün bizim olmazsa olmazımız 3 puandı. Alınan 3 puan çok çok önemliydi. Biraz acı çekmiş olabiliriz ama kazanan biz olduk. Biz emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz.

Gözden KaçmasınOkan Burukun yeni taliplerini duyurdular Tudor sonrası Tottenhamı reddetmiştiOkan Buruk'un yeni taliplerini duyurdular! Tudor sonrası Tottenham'ı reddetmiştiHaberi görüntüle

BENİ DAHA DA MOTİVE ETTİ

Ben derbileri hep farklı bir gözle baktım ama Türkiye'ye geldikten sonra buradaki insanların bu maçlara bakış açısı beni daha da motive etti. Derbilerde aldığın her galibiyet sanki bir kupaya bedelmiş gibi. Bu ortama girdikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemini görüyorsunuz. Futbolu bırakmama rağmen bütün maçları bu motivasyonla izliyorum. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçları normal bir derbi değil; dünya çapında tanınan bir derbi. Bu yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor.

HER YIL KUTLANMALI

Kadıköy'deki şampiyonluk o kadar anlamlı ki her yıl kutlanmalı. Eğer rakibimiz aynı şekilde bizim sahamızda böyle bir şampiyonluk kazansaydı, herhalde bütün sene kutlarlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyorlardı.

