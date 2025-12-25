Felipe Augusto'dan Trabzonspor ve Fatih Tekke itirafı!

Haberin Devamı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Felipe Augusto, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu.

İşte Felipe Augusto'nun sözleri;

Bunu ilk söylediğimde insanların güldüğünü biliyorum ama bu söylediğim gerçekti. O yaşta oynarken sürekli Trabzonspor’dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra, oyundaki gibi gerçek hayatta da teklif gelince şaşırdım ve ‘bu tesadüf değilmiş, olması gereken şeyler oluyormuş’ dedim.

FATİH TEKKE YORUMU

Hocamız her konuşmasında, bu şehri ve buranın insanlarını tanıdığını söyler ve bize bu takım için oynamanın ne demek olduğunu anlatır. Kendisi bir hücum oyuncusu ve santrfor olduğu için onunla çalışmak benim adıma büyük bir zevk ve aynı zamanda çok önemli bir şans. Burada oynamış, büyük izler bırakmış, gol kralı olmuş ve insanların idolü olmuş biriyle aynı pozisyonda çalışmak büyük avantaj. Bir süre önce tesislerde yemek yerken, televizyonda hocamızın eski gollerini izliyorduk. Galatasaray’a ya da Fenerbahçe’ye attığı uzak köşeye giden inanılmaz bir kafa golü vardı. Hoca kendi gollerini izlediğimizi gördü, yanımıza geldi ve ‘size söylemiştim bu ligi tanıyorum, bu şehri tanıyorum diye!’ diye takıldı. Gerçekten çok kaliteli golleri vardı. Onunla çalışmak bizim adımıza büyük bir ayrıcalık çünkü bize çok şey öğretiyor.

Haberin Devamı

TRABZON ŞEHRİ HAKKINDA

Trabzonspor'a geldiğimde ilk öğrendiğim cümlelerden biri "Bizi Her Yer Trabzon" olmuştu. İlk geldiğimde herkes bana sürekli bunu söylemişti. Biraz araştırıp, daha iyi öğrenmeye çalıştım. Öğrendikten sonra dedim ki burası sporu yaşayan, futbolu yaşayan bir şehir. Bunu görebilmek harika bir duygu. Dışarıdaki insanlar da sizi gördüklerinde gösterdiği sevgiyi bir de saha içerisinde oyuncu olarak gördüğünüzde hep en iyinizi vermek istiyorsunuz. Oynarken de bunu düşünüp sahada hatırlıyorsunuz. Sizi dışarda görüp en iyini yap, bizim takımımızı temsil et diyen insanlar mutlaka aklanıza geliyor.

TARİHİNİ ÖĞRENMEK ÇOK GÜZEL

Trabzonspor'a gelmeden önce anne ve babam ilk olarak tarihi yerleri araştırdı. Trabzon da şehir olarak birçok tarihi yere sahip. Bu yerler de çok güzel yerler. İzin günlerimizde Trabzon'un tarihi noktalarını daha yakından tanıyabilmeye çalışıyoruz her zaman. Turistik noktaları daha yakından görebilmeye çalışıyoruz. Trabzon'un güzelliklerini daha yakından görmek ve tarihini öğrenebilmek çok güzel.

Haberin Devamı