Felipe Augusto'dan galibiyet yorumu: 'Tarifi zor bir duygu!'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda tek golle mağlup eden Trabzonspor'da Felipe Augusto, Stefan Savic ve Okay Yokuşlu, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

OKAY YOKUŞLU: "MÜCADELEYİ BIRAKMADIK"

"Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım, zor bir deplasman. İlk yarıda istediğimizi yapamadık ama 90 dakika oyun disipline bağlı kaldık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Pozisyon açısından zengin bir maç olmadı. Kasımpaşa, bize ilk yarıda iyi pres uyguladı. Buna çözüm bulmakta zorlandık ama mücadeleyi bırakmadık ve sonucunda iyi bir 3 puan aldık zorlu deplasmandan."

AUGUSTO: "TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

"Tarifi zor bir duygu. Çok önemli bir maç olduğunu ve zor olacağını biliyorduk. İlk maçımda gol atmak çok önemliydi ama her şeyden önemli olan 3 puandı. Buraya 3 puan için gelmiştik. 3 puanı aldığımız için ve benim golümle aldığımız için çok mutluyum. Bu duygu, tarif edilemez bir duygu."

SAVIC: "İNŞA HALİNDE OLAN BİR TAKIMIZ"

"İlk maçı da kazandıktan sonra 6 puan yapmak bizim için önemli olacaktı. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir maç oldu takım için. Gol yememek de bizim için çok önemliydi. Bütün yaptığımız çalışmaların ödülü oldu. Çok önemliydi 3 puan, çok mutluyuz. Takımımız şu anda inşa halinde olan bir takım. Ama ikinci yarıdaki mücadele mutlu etti. Bütün herkes yüzde yüzünü verdi. Bu beni galibiyetten daha mutlu ediyor. Takımımız iyi gidiyor. Herkes iyi çalışıyor. Bu da bizi mutlu ediyor."