Felipe Augusto: 'Bugünü saymazsak, iyiyiz!'

Güncelleme Tarihi:

Felipe Augusto: Bugünü saymazsak, iyiyiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 23:16

Trabzonspor'da Felipe Augusto ve Arseniy Batagov, 4-3'lük Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Felipe Augusto ve Arseniy Batagov, maçın ardından konuştu.

AUGUSTO: BUGÜNÜ SAYMAZSAK İYİYİZ

"Golleri attım belki de ama üzgün bitirdiğim bir maç oldu. Gollerden ziyade kazanmak isterdim. Olmadı maalesef. Zor maç olacaktı. Bireysel anlamda ilk devreden memnunum. Gollerle katkıda bulunmak önemli. Ligin ilk yarısı iyi geçti. Bugünü saymazsak tabii ki."

BATAGOV: İYİ BİR İLK YARI GEÇİRDİK

"Bugün duran toplarda sıkıntı çektik. Bu tür maçlarda duran toptan gol yemek zor duruma sokuyor. Son maçlarda puanlar kaybetsek de genel anlamda iyi bir ilk yarı geçirdik. Şu an 3. sıradayız, iyi durumdayız, bundan dolayı mutluyuz. Ligin ikinci yarısı bizim için daha iyi olacak."

#Trabzonspor#Felipe Augusto#Arseniy Batagov

