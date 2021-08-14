MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi
GeriFutbol Galatasaray'da Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi

Galatasaray'da Fatih Terim, Feghouli ve Diagne’ye St.Johnstone maçında görev verse de takımda kalma ihtimalleri bulunmuyor.

Galatasaray’dan ayrılmaları beklenen Feghouli ile Diagne’nin buna karşın Fatih Terim’in görev vermesi üzerine St.Johnstone maçında sergiledikleri oyun herkes gibi Terim’den de takdir aldı.

Ancak Feghouli ile alakalı alınan kararda bir değişiklik yaşanması beklenmiyor, gönderilmek isteniyor. Diagne için ise beklenen öneri, girişimler gerçekleşmez ise o zaman Senegalli oyuncunun önümüzdeki yıl da takımda kalma ihtimali bulunuyor.

Beşiktaşta Sergen Yalçından maç sonu golcü transferi için açıklama İstanbula gelecek
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu 'golcü' transferi için açıklama! 'İstanbul'a gelecek'
Volkan Demirel, Beşiktaşın transferlerini değerlendirdi
Volkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi!

Galatasarayda Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi

Galatasarayda Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi