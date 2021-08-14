Galatasaray'da Feghouli ve Diagne tebrik alsa da karar değişmedi

Galatasaray’dan ayrılmaları beklenen Feghouli ile Diagne’nin buna karşın Fatih Terim’in görev vermesi üzerine St.Johnstone maçında sergiledikleri oyun herkes gibi Terim’den de takdir aldı.

Ancak Feghouli ile alakalı alınan kararda bir değişiklik yaşanması beklenmiyor, gönderilmek isteniyor. Diagne için ise beklenen öneri, girişimler gerçekleşmez ise o zaman Senegalli oyuncunun önümüzdeki yıl da takımda kalma ihtimali bulunuyor.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...