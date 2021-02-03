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Spor Arena
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Feghouli derbide oynayacak mı?

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Feghouli derbide oynayacak mı?
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Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi olan Sofiane Feghouli, son günlerin gündem isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Feghouli, derbide görev alıp almayacağı ile araştırılıyor. Peki, Feghouli derbide oynayacak mı? İşte, o bilgiler

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı. Peki, hafta sonu oynanacak derbide Feghouli oynayacak mı? İşte, o bilgiler

FEGHOULİ DERBİDE OYNAYACAK MI?

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı. Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı. Feghouli'nin derbi öncesi çalışmalara başlaması sevindirirken yıldız futbolcunun zorlu maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Feghouli'nin durumu Cuma günü netlik kazanacak.

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