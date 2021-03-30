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Futbol
Haber Giriş: 30.03.2021 - 08:23 | Son Güncelleme:

Feghouli attı, Cezayir şov yaptı

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Feghouli attı, Cezayir şov yaptı

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli de golünü attı.

Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Sofiane Feghouli de günü boş geçmedi. 

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu, 58. dakikada Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getirdi. Daha sonra Mahrez 64'te penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kalan bölümdeki golleri kaydetti.

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Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

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