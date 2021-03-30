Feghouli attı, Cezayir şov yaptı
Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli de golünü attı.
Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Botswana'yı 5-0 yendiği maçta Sofiane Feghouli de günü boş geçmedi.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu, 58. dakikada Mahrez'in asisti ile skoru 2-0'a getirdi. Daha sonra Mahrez 64'te penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kalan bölümdeki golleri kaydetti.
Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.