FedEx kargosu üstünde “PlayStation daha iyi” yazıldı

Yeni nesil oyun konsollarının ikisinin de çıkış yapmasıyla birlikte resmi olarak yeni nesil konsol dönemine girdik. PlayStation 5 ve Xbox Series X / Xbox Series S, ilk günden stokları bitirdi. Tabii bunun kaçınılmaz sonucu olarak ‘konsol savaşları’ da başladı. PlayStation ve Xbox hayranlarının rekabetlerinden haber kaynaklarına yansıyan son gelişme ise bir FedEx teslimat görevlisinin bir Xbox siparişinin üstüne “PlayStation daha iyi” yazması oldu.

Küresel salgın hastalık sebebiyle oyun konsolları fiziksel olarak mağazalar üstünden satış yapmıyor. Siparişler çevrimiçi alınarak kargo yoluyla teslim edilerek temas en aza indirgenmeye çalışılıyor. Xbox Series X konsolunun siparişi eline ulaştığında kargo teslimatçısının notunu paylaşan kullanıcı kısa sürede dikkat çekti.

Bir FedEx elemanı, evde kargo sahibini bulamadığı ve kapıya bıraktığı Xbox kargosunun üstüne “PlayStation daha iyi” yazdı.

Henüz kullanıcıların incelemeleri ve geri dönüşleri gelmeye ve paylaşılmaya devam ediyor. Ancak hangisinin daha iyi olduğu kullanıcılara kalmış kişisel bir tercih.