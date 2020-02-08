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Haber Giriş: 08.02.2020 - 01:17,Son Güncelleme:/

Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı

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Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı

Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında Federer, Nadal'ı 2-1 yendi.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda İspanyol raket Rafael Nadal 2-1 mağlup etti.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerlerle 2-1 galip geldi.

Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.

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Federer ve Nadal, Afrikalı çocuklar için korta çıktı

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