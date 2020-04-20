Federer, Djokovic ve Nadal Corona virüse karşı birleşti!

Spor Arena Dış Haber | Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin(ATP) oyuncu kurulu başkanlığını yürüten dünya 1 numarası Novak Djokovic, Federer ve Nadal ile görüşüp, Corona virüsü salgını sebebiyle tenis sezonunun süresiz askıya alınması sonucu zarar gören alt sıralama oyuncularına yardım kampanyası başlatma kararı aldı.

The Times'ın haberine göre Federer, Djokovic ve Nadal, ATP sıralamasında ilk 100'de bulunan tenisçilere yardım çağrısı yapacak. Hedef olarak toplam 4 milyon pound rakamı belirlendi. Toplanan bu yardımın ATP sıralamasında 250 ile 700 arasındaki sporculara eşit şekilde dağıtılması kararlaştırıldı. Hedeflenen paranın toplanması halinde maddi açıdan zor günler geçirebilecek alt sıralama tenisçilerin her birine yaklaşık 9 bin pound'luk bir yardım yapılacak.

ATP'nin alt sıralarında bulunan sporcuların hali hazırda az olan sponsor gelirleri, tenis sezonu askıya alındığı için sıfıra indiği biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde de bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmış ve tenis dünyasının harekete geçmesi çağrısında bulunulmuştu.





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