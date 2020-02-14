Federasyon 'kural hatası' yok dedi, Beşiktaşlılar isyan etti!

Beşiktaş, ligin 19. haftasında 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrar için TFF’ye başvurmuştu. Dün konuyu görüşen TFF, kural hatasını yapılmadığı kararını verdi. Siyah beyazlılar, skor 1-1 iken Tyler Boyd’un başına gelen topla oyunun durmasının ardındna hakemin topu rakibe vererek başlatması ve devamında Göztepe’nin golü bulması nedeniyle tekrar başvurusunda bulunmuştu. G.Antep ve Konya’nın da farklı maçlardaki kural hatası itirazları reddedildi.

'Değer kaybının örneği oldu'

Beşiktaş Kulübü karar sonrasında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Futbolu yönettiğini sananların bu kararı, ligimizin değer kaybının en belirgin örneklerinden biridir. TFF yöneticileri kendi çıkarlarını düşünmüş, yeniden bu kirli düzenin kurallarına biat etmiştir. TFF ve MHK, futbolumuzu kirleten bu düzenin devamı için Beşiktaş camiasını karşısına almayı tercih etmiştir” denildi. Beşiktaş bununla birlikte IFAB’dan gelen tavsiye kararının kamuoyuna açıklamasını talep etti.

İtiraz için Tahkim'e gidilecek

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Göztepe maçıyla ilgili verdiği ‘kural hatası yok’ kararı sonrasında Tahkim Kurulu’na baş vuracağını açıkladı. Beşiktaş’ın TFF’den sorumlu yöneticisi Kemal Erdoğan, konuyla ilgili TRT Spor’a yaptığı açıklamada, “IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı?” ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.





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