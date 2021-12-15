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Federasyon başkanı seçilen Samuel Eto'o'dan ilk iş gününde flaş hamle! Geç gelenleri kovdu

#Samuel Eto'o#Kamerun#Kamerun Futbol Federasyonu
Federasyon başkanı seçilen Samuel Etoodan ilk iş gününde flaş hamle Geç gelenleri kovdu

Geçtiğimiz günlerde Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçilen Samuel Eto'o, ilk iş gününde mesai başkangıç saatinden sonra işe gelen çalışanların görevine son verdi.

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Geçtiğimiz günlerde ülkesi Kamerun'un futbol federasyonu başkanı seçilen efsane futbolcu Samuel Eto'o, görevine hızlı ve çok konuşulan bir başlangıç yaptı.

Kamerun'dan CFoot'un haberine göre federasyondaki ilk iş gününde 07:30'da federasyon binasına giden Eto'o, işbaşı saati olan 08:00'dan sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.

Başkan seçildikten sonra çalışanlara mesai başlangıcıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve geç gelinmemesi yönünde talimatı verildiği ancak buna rağmen işe geç gelen çalışanlar olunca Eto'o'nun bu çalışanları işten çıkardığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi büyük takımlarda forma giyen Eto'o, Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor'da oynamıştı.

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#Samuel Eto'o#Kamerun#Kamerun Futbol Federasyonu

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