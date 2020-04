Federasyon başkanı açıkladı! '1 antrenör ve 1 sporcumuzda koronavirüs var'

Başkan Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo 2020'nin ertelenmesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen olimpiyat elemesi organizasyonu, milli sporcular ve milli takım teknik ekibinin sağlık durumu ve 1 yıl sonra düzenlenecek olimpiyatlardaki hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu.



Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini aktaran Gözgeç, "Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı olimpiyatların ertelenmesini yerinde ve doğru buluyorum. Bunu destekliyorum." diye konuştu.



Tokyo 2020'ye kota veren Avrupa elemelerinin yapılmamasını istemesine rağmen organizasyonun düzenlendiğini vurgulayan Gözgeç, "Londra'da yapılan Avrupa Kıta Elemeleri'ni daha önce eleştirmiştim. Üç gün sonra ertelenecek olimpiyatlar için eleme yapılmasının hiçbir anlamı yoktu. Eğer olimpiyat ertelenmeseydi dünya ve Avrupa elemeleri mayıs veya haziran ayında yapılabilirdi. En azından ilk etapta 45 gün ertelenebilirdi ama bunu yapmadılar. İngiltere'ye gittik. İngiltere dünyanın gelişmiş sayılı ülkelerinden biri olmasına rağmen ülkemizdekinin 10'da 1'i kadar sorumluluk veya koruma yoktu. Ne havalimanında ne cadde ve sokaklarda ne de trende önlem alınmıştı." ifadelerini kullandı.



- "Şu anda bir antrenör ve sporcumuzda koronavirüs var"



Eyüp Gözgeç, Londra'dan dönen milli takım kafilesinden bir antrenör ve bir sporcuda koronavirüs tespit edildiğini kaydetti.



Kendisinin de İngiltere'de takımla olduğunu dile getiren Başkan Gözgeç, şöyle konuştu:



"Londra'dan döndükten sonra arkadaşlarımızı yaşadıkları illere gönderdik. Kendilerine, 'Evinizde karantinaya girin. Herhangi bir hastalık belirtisi olursa hastaneye başvurun.' dedik. Üç sporcumuzda ve iki antrenörümüzde nefes darlığı ve öksürük şikayetleri oldu. Başvuran sporcu ve antrenörlerimizin bazılarının testleri pozitif çıktı. Onlar tedavi olup taburcu edildi. Şu anda bir antrenör ve sporcumuzda koronavirüs var. Şu anda 15 gündür karantinadayız ama her şey bitti anlamına gelmiyor. Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın çağrısı üzerine 2 hafta daha evden çıkmamak lazım."



- "2021'e aynı ciddiyetle ve tempoyla hazırlanacağız"



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyatlara aynı ciddiyet ve tempoyla hazırlanacaklarını dile getirdi.



Londra'daki elemelere iyi başladıklarını aktaran Gözgeç, şunları kaydetti:



"Batuhan Çiftçi, Londra'da olimpiyat kotası aldı. Hem erkek hem de kadın milli takımımız çok iyiydi. Elemelere çok iyi hazırlanmıştık. Sporcularımız formunun zirvesindeydi. 13 sporcuyla katılmıştık. Bir sporcumuz kaybetti, 12'si maçlarını kazandı. 4-5 sporcumuz kota maçına çıkacaktı ama iptal oldu. 2021 çok uzak değil. Hemen hemen 1 yılımız var. Bu zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 2021'e aynı ciddiyetle ve tempoyla hazırlanacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüzün ve federasyonumuzun programı dahilinde çok iyi hazırlanacağız. En fazla sayıyla gidip, en çok madalyayı almayı hedefliyoruz."



Eyüp Gözgeç, milli takım sporcuları ve teknik heyetiyle her gün iletişim halinde olduklarını anlatarak, "Sabah ve akşam olmak üzere yoklama alır gibi her gün birbirimizi takip ediyoruz. Karantinada 15. gündeyiz ama sporcularımıza dışarı çıkmamaları yönünde telkinde bulunuyoruz. 2019'da 2020'ye nasıl hazırlandıysak 2021'e de aynı şekilde hazırlanacağız. Maçlarımız da kaldığı yerden, başka bir ülkede devam edecek. En son Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) gelen bilgiler bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.