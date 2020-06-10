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Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:37,Son Güncelleme:

Federasyon açıkladı! Sezon sonlandırıldı...

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Federasyon açıkladı! Sezon sonlandırıldı...
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 2019-2020 sezonunun tüm branşlarda sonlandırıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, kulüpler şampiyonalarının düzenlenen yarışmaların puanlama sonucuna göre her branş için ilan edilerek tescil edilmesine karar verildiği, kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve ödül verilmesi konularının ise ilk yönetim kurulu toplantısında görüşüleceği ifade edildi.

Sportif faaliyetlerinin salgın nedeniyle durdurulmasından dolayı sporcuların antrenmanlarına devam edemediği belirtilerek, kararın sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak alındığı ve 2020-2021 sezonunun 1 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlayacağı aktarıldı.

Federasyon açıkladı Sezon sonlandırıldı...

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