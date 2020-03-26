"Fedakârlık yapılmalı"

Beşiktaş 2. Başkanı, “Koronavirüs nedeniyle her şey etkilendi. Futbolcular da üzerine düşen fedakârlıklıkarı yerine getirmeli” dedi.

BEŞİKTAŞ 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Tivibuspor’da açıklamalarda bulunurken, koronavirüsün etkileri hakkında konuştu. Beşiktaş yöneticisi, bu konuda futbolcuların da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

‘ADALET OLMALI’

Dalgakıran şu ifadeleri kullandı: “Her yer çok ciddi şekilde etkilenirken, futbol camiasının etkilenmeyeceği düşünülemez. Herkese düşen ciddi fedakarlıklar olmalı. futbolcular tarafından da yapılmak zorunda. Herkese bir yük düşecek, o yükü kim ne kadar taşıyacak, hepsini göreceğiz. Başkan ile toplanıp bir fikir alış verişinde bulunmadık ama ben düşününce aklımdan şu geçiyor; son 5 yılın ortalaması alınarak, UEFA’ya gidilecek takımlar belirlenebilir. Olabilecek en adaletli davranışın sergilenmesi gerekir. Kulüpler birbirleriyle çok fazla didişiyor, bu normal sporun üzerine çıktı.”