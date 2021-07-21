Feci kazada can veren genç sporcunun yürek burkan hikayesi! Dünya onu gözyaşlarıyla tanımıştı

13 yaşında yaşama gözlerini yuman Julian Esteban Gomez, Egan Bernal'in Tour de France'ı (Fransa Bisiklet Turu) kazanan ilk Kolombiyalı olarak tarihe geçmesi sonrasında ağlarken görüntülenmiş ve 2019'da dünya çapında ünlü bir yüz haline gelmişti.

Genç bisikletçi Julian'ın, 19 Temmuz Pazartesi günü, Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın kuzeyinde bisiklet sürerken bir kamyonun çarpması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

KORNALI TACİZ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Julian'ın amcası Guillermo Caicedo, Kolombiya gazetesi El Tiempo'ya yaptığı açıklamada, genç Julian'la birlikte başkent Bogota'ta bisiklet sürerken arkalarından bir kamyonun belirdiğini, kamyon sürücüsünün kendilerine yaklaşarak kornaya basması üzerine Julian'ın dengesini kaybederek aracın tekerleklerinin arasına düşüp hayatını kaybettiğini söyledi.

Egan Bernal'in şampiyonluğu sonrası gözyaşı dökerek dünyanın tanıdığı genç sporcu Julian Esteban Gomez

Julian profesyonel bir bisikletçi olmayı hayal ettiğini belirten Amcası, "Hayallerini gerçekleştirmesini istedim ve bana bisikletle ilgili sorular sorardı, ona öğretirdim. Harika bir atlet olma hayalleri olan bir çocuktu." dedi.

"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDEN AYRILDI"

Julian'ın bisiklet takımının koçu Fabio Rodriguez ise "Bugün hayallerinizi gerçekleştiremeden ayrılıyorsunuz. Sadece 13 yaşında ve bir sürücü canınızı alıyor. Erken gidişin kalbimi kırıyor. Bana sadece seni sonsuza kadar özleyeceğimi söylemek kalıyor, sevgili Julian." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

2019'da Fransa Bisiklet Turu'nda birinci olan Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal

DÜNYA ONU GÖZYAŞLARIYLA TANIMIŞTI

Egan Bernal, 2019 Fransa Bisiklet Turu'nda sarı mayoyu alarak turun en üst basamağına ulaşan ilk Kolombiyalı olurken gözyaşları içinde kameraya yansıyan Julian'ın yüzü Kolombiya'da ve tüm dünyada tanınmıştı.

Julian o sırada şunları söyledi: “Onu tekrar görmek harika bir duyguydu. Egan bizim idolümüz. Onu görmek çok duygusaldı çünkü ben de bisiklet sürüyorum ve onun gibi olmak istiyorum."

BERNAL: "BUGÜN SENİN İÇİN AĞLIYORUZ"

Şimdi aynı zamanda Giro d'Italia'nın (İtalya Bisiklet Turu) da galibi olan Bernal, sosyal medya hesabından Julian'le ilgili yaptığı paylaşımda "Bugün senin için ağlıyoruz Julian, ülkemin gerçek gururu." ifadelerini kullandı.