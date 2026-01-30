×
FCSB - Fenerbahçe maçının devre arasında ortalık karıştı! Tedesco soyunma odasından fırladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 02:02

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında stadyum koridorlarında tansiyon bir anda yükselirken, iki takımın oyuncuları ve yetkilileri arasında çıkan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi.

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçının devre arasında Ulusal Arena’da istenmeyen görüntüler yaşandı. Koridorlarda karşı karşıya gelen iki takımın temsilcileri arasında gerginlik çıktı.

Rumen basınından Digisport tarafından kaydedilen görüntülerde, FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ile Fenerbahçe kalecisi Ederson’un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu ve yetkilinin tartışmaya karıştığı görüldü.

Gerginliğin artması üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sırasında FCSB ve Fenerbahçe taraftarlarının da olaylara dahil olmaması için yoğun çaba sarf edilirken, güvenliğin kontrolü sağlamasıyla birlikte tansiyon düşürüldü. Taraflar daha sonra soyunma odalarına yönlendirildi.

İkinci yarı öncesinde ise gerginliğin tamamen sona erdiği gözlendi. Takımlar sahaya çıkarken FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous’un Fenerbahçe cephesine giderek tokalaşması, yaşanan olayların geride kaldığını gösterdi.

"SOYUNMA ODASINDAYIM"

Karşılaşma sonrasında düzenenlen basın toplantısında yaşananların sorulması üzerine Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Ne olduğunu görmedim, ben o sırada odadaydım ve analizcilerle birkaç pozisyonu inceliyordum. Sesler duydum ve oraya giderek, takımımı içeri soktum. Sonrasında bir sıkıntı olmadı. Olayla ilgili tam ne oldu bilmiyorum, sahada da bir şey yaşanmadı."

