FC Shkupi'nin sportif direktörü Gökhan Bozkaya oldu! Fenerbahçe'ye Arda Güler'i kazandırmıştı...

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İş İnsanı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu FC Shkupi, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Kuzey Makedonya Ligi'ni şampiyon olarak bitiren, Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme turu ilk maçında Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps takımını 3-0 yenip, rövanş için avantaj elde eden FC Shkupi, son olarak Fenerbahçe altyapısında teknik sorumlu olarak çalışan Gökhan Bozkaya'yı, sportif direktörlüğe getirdi.



Başkan Olgun Aydın'ın da katıldığı imza töreni sonrası işbaşı yapan 41 yaşındaki futbol insanı, kısa ve orta vadeli projeler için çalışmalara başladı.



Fenerbahçe U21 ve U19 takımlarının toplamda 5 yıl teknik direktörlüğünü yapan, U21 takımıyla lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Gökhan Bozkaya; Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Arda Okan Kurtulan ve Fatih Yiğit Şanlıtürk gibi birçok genç oyuncuyu da Fenerbahçe A Takımı kadrosuna kazandırmıştı.